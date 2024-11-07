تأخر إدراج الطلاب في قوائم مرحلة التسريع يثير القلق بين أولياء الأمور

وعلى الرغم من تواجدهم فعلياً في الفصول التي تم تسريعهم إليها، إلا أن أسمائهم لا تزال مدرجة ضمن كشوفات الصفوف السابقة التي كانوا فيها قبل اعتماد تسريعهم.