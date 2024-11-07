تأخر إدراج الطلاب في قوائم مرحلة التسريع يثير القلق بين أولياء الأمور

أثرت مجموعة من الطلاب المستفيدين من برنامج التسريع في عدد من مدارس التعليم العام بسبب عدم تسجيل أسمائهم في قوائم المرحلة التي انتقلوا إليها، رغم انتهاء الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.
وعلى الرغم من تواجدهم فعلياً في الفصول التي تم تسريعهم إليها، إلا أن أسمائهم لا تزال مدرجة ضمن كشوفات الصفوف السابقة التي كانوا فيها قبل اعتماد تسريعهم.
وأدى هذا الوضع إلى قلق بين الطلاب وأولياء الأمور، الذين عبروا عن مخاوفهم من تأثير هذا التأخير على تحصيلهم الأكاديمي و اندماجهم الكامل في المناهج الجديدة.
ويعتبر برنامج التسريع أحد البرامج التعليمية المهمة التي تتيح للطلاب الموهوبين والمتفوقين تجاوز مراحل دراسية بناءً على أدائهم المتميز، حيث يُسهم البرنامج في توفير بيئة تعليمية ملائمة لقدراتهم وتشجيعهم على تحقيق التميز.
وطالب أولياء الأمور بسرعة التدخل من الجهات التعليمية المعنية لإدراج أبنائهم ضمن كشوفات المرحلة الجديدة، لضمان عدم ضياع فرصهم التعليمية وتسهيل عملية اندماجهم الكامل في البرامج الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني وتحصيل المناهج المعتمدة للمرحلة التي انتقلوا إليها.