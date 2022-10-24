طيران ناس يحقق جائزة السفر العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2022 وللمرة الثامنة على التوالي

وتعد جوائز السفر العالمية التي تأسست عام 1993 حدث سنوياً بارزاُ لتكريم والاحتفاء بالتميز في جميع القطاعات الرئيسية للسفر والسياحة والضيافة وهي مقياساً للتميز في الصناعة. ومنحت الجوائز هذا العام وفقاً لأرقام تصويت شهرية قياسية من خبراء السياحة وصناعة السفر. وبحسب الموقع الرسمي للجوائز العالم للسفر، فإن العامين 2021 - 2022 شهدا معدلات تعافي غير مسبوقة للسفر والسياحة. وبلغ عدد المصوتين على الجوائز رقماً قياسياً بلغ 2.3 مليون صوت، مع مشاركة عدد أكبر من الأشخاص أكثر من أي عام آخر من تاريخ جوائز السفر العالمي طوال 29 عامًا.