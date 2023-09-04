مطالبات قبل سقوط ضحية.. الكلاب الضالة في "شعلة الدمام" عرض متواصل!
في مناظر مزعجة ومرعبة تتجوّل الكلاب في حي الشعلة- غرب مدينة الدمام، رغم البلاغات التي تقدم بها السكان؛ إلا أن وجود هذه الكلاب بات أمراً مقلقاً للأهالي خوفاً على أطفالهم من حوادث وقصص أليمة.
بعض الأهالي أكّدوا في حديثهم لـ"سبق"، أن وجود الكلاب الضالة وكثرتها تسبّبا في مخاوف لدى الأهالي حتى إنها توجد في الحدائق العامة، مطالبين الجهات المعنية بسرعة التدخل والتخلص منها قبل حدوث ما لا تحمد عقباه.
وأضافوا أنهم تقدموا بعدة بلاغات لأمانة المنطقة الشرقية بهذا الشأن، مؤكدين أن أعداد الكلاب في ازدياد، وهذا ما يسبّب قلقاً وخوفاً لدى الأهالي.
أمانة المنطقة الشرقية، أكدت أن الإدارة العامة لصحة البيئة تسعى لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة، مرجعة السبب أن بعض السلوكيات الخاطئة للسكان الذين يقومون برمي بقايا الأطعمة ووضع المياه في الأراضي، ما يوفر بيئة حاضنة ويزيد من انتشار الظاهرة داخل الأحياء، ونسعى في الأمانة لمكافحتها.
يُذكر أن حي الشعلة بالدمام يعد من الأحياء الغالية في السكن بالمنطقة الشرقية، لكن لا يزال يعاني نقص بعض الخدمات، منها: وجود المياه المالحة، وضعف شبكة الجوّال والإنترنت ومداخل ومخارج الحي رغم مطالبات الأهالي بهذه الخدمات من سنوات، علما أن الأحياء المجاورة والحديثة لهذا الحي تمّت تغذيتها بكامل الخدمات.