مطالبات قبل سقوط ضحية.. الكلاب الضالة في "شعلة الدمام" عرض متواصل!

يُذكر أن حي الشعلة بالدمام يعد من الأحياء الغالية في السكن بالمنطقة الشرقية، لكن لا يزال يعاني نقص بعض الخدمات، منها: وجود المياه المالحة، وضعف شبكة الجوّال والإنترنت ومداخل ومخارج الحي رغم مطالبات الأهالي بهذه الخدمات من سنوات، علما أن الأحياء المجاورة والحديثة لهذا الحي تمّت تغذيتها بكامل الخدمات.