أطلقها "السعودي لإعمار اليمن" بقيمة تتجاوز 1.2 مليار ريال.. تفاصيل حول مشاريع حضرموت

وقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تجربة تنموية ناجحة ورائدة أسهمت في تحسين شتى مناحي الحياة وتحسين مختلف الخدمات الأساسية واليومية، كما أصبحت داعمًا ومعززًا كبيرًا لروافد الاقتصاد في الجمهورية اليمنية، حيث بلغت مشاريع ومبادرات البرنامج في مختلف المحافظات 229 مشروعًا ومبادرة تنموية قدمها البرنامج منذ تأسيسه في عام 2018م في7 قطاعات وهي: التعليم، والصحة، والطاقة، والنقل، والمياه والزراعة والثروة السمكية، والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.