"الجبير" يجتمع مع سفراء السويد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وشهد الاجتماع بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين المملكة ومملكة السويد، واستعراض جهود المملكة الرامية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها ودعم كل الجهود؛ لوقف تصعيد العمليات العسكرية وتأمين ممرات للمساعدات الإنسانية والطبية اللازمة، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.