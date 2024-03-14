"الجبير" يجتمع مع سفراء السويد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

اجتمع وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، بسفراء مملكة السويد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برئاسة سفيرة مملكة السويد لدى المملكة بيترا ميناندر.
وشهد الاجتماع بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين المملكة ومملكة السويد، واستعراض جهود المملكة الرامية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها ودعم كل الجهود؛ لوقف تصعيد العمليات العسكرية وتأمين ممرات للمساعدات الإنسانية والطبية اللازمة، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.