"الغذاء والدواء" تضبط 2397 مخالفة وتغلق 51 منشأة في أغسطس

وشددت "الغذاء والدواء" على ضرورة التزام المستوردين بالمواصفات واللوائح المعتمدة قبل الشروع في الاستيراد، مؤكدة استمرار الجولات الرقابية لمنع وصول المنتجات المخالفة إلى الأسواق، لافتة إلى أن العقوبات قد تصل إلى إيقاف النشاط أو السجن أو غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال.