سفلتة أم ترقيع؟.. شاهد "مشروع الـ 800 ألف ريال" يُثير التساؤلات بالعارضة

وبيَّن المتضررون أن أحد المقاولين نصب لوحة قبل عام ودوَّن فيها اسم المشروع "سفلتة وأرصفة وإنارة"، ومع ذلك انتهت المدة التي حُدّدت بـ 365 يوماً دون اكتماله؛ حيث اكتفى بسفلتة أجزاءٍ معيّنة وترك أخرى، وترقيع بعض الحفر دون تجديد الرصيف أو تخطيط أجزاء الطريق الذي تم إنشاؤه.