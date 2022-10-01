"عشوائيات جدة" تبدأ إزالة حيي "العدل والفضل" وفصل الخدمات عن "أم السلم" و"كيلو 14"

بدأت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة اليوم في أعمال الإزالة بحي "العدل وحي الفضل"، وذلك بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان، كما بدأت في فصل الخدمات عن منازل المناطق العشوائية في "أم السلم" و"كيلو 14"، وذلك حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن.
وأكدت اللجنة استمرار تقديم خدماتها لسكان تلك الأحياء من خلال مقر اللجنة، أو عبر الموقع الإلكتروني للأمانة، ومن أبرزها: خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين استلام التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض.
وتستهدف لجنة الأحياء العشوائية من مشروع تطوير تلك الأحياء تحسين جودة الحياة وتسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية، وأبرزها الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان.
وبينت اللجنة أن الأحياء العشوائية التي تم الانتهاء منها والجاري إزالتها تبلغ 31 حيًا من أصل 32 حيًا عشوائيًا، والمتبقي حي واحد سيتم الانتهاء من إزالته خلال أكتوبر الحالي.
دعت اللجنة سكان الأحياء العشوائية إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة، وهي (صورة من الصك أو الوثيقة، بيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، رقم آيبان الحساب البنكي واسم المالك رباعي ورقم بطاقة الأحوال على مطبوعات البنك بصيغة PDF، مخالصات كل من شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، صورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية، إضافة إلى صورة من فاتــورة الكهرباء - الماء، صورة فوتوغرافية للمبنى إن وجدت، صورة جوية للموقع أو أي صور أخرى إن وجدت، رقم توثيق إخلاء المبنى، وإرسالها من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة أمانة جدة الرقمية www.jeddah.gov.sa.
وأضافت اللجنة أن الهيئة العامة لعقارات الدولة خصصت العديد من قنوات الاتصال لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم، حيال استكمال إجراءات صرف التعويضات عبر مركز التواصل الموحد رقم 920022447 أو البريد الإلكترونيCS@SPGA.GOV.SA، إضافة إلى حساب العناية بالشركاء في منصة تويتر spgacare@.