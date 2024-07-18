السفير السريلانكي يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

وخلال الاستقبال شاهد الجميع عرضًا وثائقيًّا عن المجمع، يبرز الإنجازات والأرقام التي تحققت في طباعة المصحف الشريف، والتعريف بمختلف الإصدارات المرئية والمسموعة والمقروءة التي أنتجها المجمع خلال عمله منذ وضع حجر الأساس، إلى وقتنا الحالي.