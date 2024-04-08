أمانة الرياض:75 موقعًا لاحتفال أهالي محافظات ومراكز المنطقة بعيد الفطر المبارك

وتنوعت المواقع بين الحدائق والمتنزهات واستراحات وساحات البلديات والمسارح والقاعات والصالات العامة والأسواق والقرى التراثية، وتزيّنت بالمظاهر الجمالية الباعثة على الابتهاج بالعيد السعيد، وبث الفرح والأجواء الاحتفائية في نفوس الصغار والكبار.