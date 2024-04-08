أمانة الرياض:75 موقعًا لاحتفال أهالي محافظات ومراكز المنطقة بعيد الفطر المبارك

أكملت أمانة منطقة الرياض استعداداتها لمشاركة سكان المنطقة الاحتفال بعيد الفطر المبارك في نطاق بلدياتها، وأتمت تجهيز 75 موقعًا لاستقبالهم خلال أيام العيد.
وتنوعت المواقع بين الحدائق والمتنزهات واستراحات وساحات البلديات والمسارح والقاعات والصالات العامة والأسواق والقرى التراثية، وتزيّنت بالمظاهر الجمالية الباعثة على الابتهاج بالعيد السعيد، وبث الفرح والأجواء الاحتفائية في نفوس الصغار والكبار.
وجهّزت الأمانة، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، مواقع الاحتفال لإقامة الأنشطة والفعاليّات الثقافية والفنية والعروض الترفيهية والمسرحية، وشملت التجهيزات إقامة خيام وجلسات للضيافة والقهوة السعودية ومناطق للأطفال والتصوير والعزف.
يُذكر أن تنظيم هذه الفعاليّات يأتي في إطار تحقيق استراتيجية الأمانة الهادفة لتوفير وجهات متعددة لسكان منطقة الرياض وزوّارها لقضاء أوقات ممتعة احتفاءً بعيد الفطر المبارك.