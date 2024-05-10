يحقق المصالح.. متحدث "الشؤون الدينية بالحرمين": منع الحج بلا تصريح يوافق الشرع

أكد المشرف على شؤون الأئمة والمؤذنين والتوجيه والإرشاد المتحدث باسم رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين عبدالله بن حمد الصولي، أن منع الحج بلا تصريح جاء وفق مقتضى النصوص الشرعية، والمقاصد المرعية، وروعي فيه مصلحة المكان والزمان، وتحقيق قاعدة التيسير ورفع الحرج عن المسلمين، ومراعاة شرط الاستطاعة للحج.