شركة علاقات تُعيّن "بندر فلقي" رئيسًا للعمليات الإعلامية في السعودية والخليج

وكان "فلقي" قد شغل منذ انضمامه إلى شركة علاقات للعلاقات العامة والاتصال، في أواخر العام 2021؛ منصب المشرف العام على إدارة وصناعة المحتوى، وهو حاصل على بكالوريوس في التطوير الإداري التنظيمي من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، ويملك في رصيده المهني الإعلامي 20 عامًا، تنقّل خلالها بين: المجموعة السعودية للأبحاث والنشر، وصحيفة الرياضي، ومؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، منتقّلًا بين الأقسام الصحفية، وصولًا إلى منصب "مدير تحرير".