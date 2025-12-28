وزير الصناعة يبحث تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي مع تونس

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم، اجتماعًا مع وزير الاقتصاد والتخطيط في الجمهورية التونسية، الدكتور سمير عبدالحفيظ، ناقش خلاله سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين الشقيقين، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ12 للجنة السعودية - التونسية المشتركة المنعقدة في الرياض.
وتناول الاجتماع توسيع آفاق التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه المصدّرين والمستثمرين، وسبل معالجتها، بما يسهم في نمو التجارة البينية وتحقيق التنمية المستدامة.
ونوّه الجانبان بدور اللجنة المشتركة في دعم التكامل بين البلدين، مشيدين بجهود فرق العمل التي أسهمت في إدراج نحو 100 موضوع ضمن محضر اللجنة، شملت 15 مجالًا للتعاون، من أبرزها الطاقة، والصناعة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والتجارة، وتنمية الموارد البشرية.
وحضر الاجتماع معالي مساعد وزير الصناعة للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز الصقر، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تستضيف أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة، التي تركز على تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات إستراتيجية تشمل الصناعة، والتعدين، والنقل، والعدل، والإعلام.