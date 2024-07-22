إعلامي يدعو للمبادرة بالتبليغ عن المخالفات والفساد حفاظًا على أمن المملكة

قال الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي إنه في ظل التطورات الحديثة وسعي المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها؛ يتوجب على الجميع المبادرة بالتبليغ عن أي مخالفات أو فساد قد يضر بأمن البلاد أو المال العام أو يظلم الآخرين.
وأضاف أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وضعت مواقع أمانة على البلاغات لضمان وصول الشكاوى بشكل آمن وسريع.
وأشار إلى أنه لم يعد هناك خوف من التبليغ؛ حيث أصبحت الجهات المختصة محايدة وآمنة وحريصة على أمن البلاد وسلامة المواطنين. المبلغ الآن في حماية الله ثم في حماية الملك وولي العهد رعاهم الله.
وتابع: من المهم جدًّا أن يكون المبلغ صادقًا في كل ما يقدمه من معلومات، واضعًا الله بين عينيه قبل كل شيء، ومبتعدًا عن أي دوافع انتقامية أو أهداف شخصية قد تسيء للآخرين؛ الدقة والصدق والأمانة هي العناصر الأساسية التي يجب أن تتوفر في البلاغ لضمان مصداقيته وجديته.
وختم: نحن جميعًا شركاء في الحفاظ على أمن بلادنا، ومن يخرج عن هذا النهج ليس منا؛ لذلك لنتوكل على الله ولنبادر بالتبليغ عن أي مخالفة نراها، ونحن على ثقة بأننا في حماية القيادة الرشيدة أيدهم الله ونصرهم.