إعلامي يدعو للمبادرة بالتبليغ عن المخالفات والفساد حفاظًا على أمن المملكة

وتابع: من المهم جدًّا أن يكون المبلغ صادقًا في كل ما يقدمه من معلومات، واضعًا الله بين عينيه قبل كل شيء، ومبتعدًا عن أي دوافع انتقامية أو أهداف شخصية قد تسيء للآخرين؛ الدقة والصدق والأمانة هي العناصر الأساسية التي يجب أن تتوفر في البلاغ لضمان مصداقيته وجديته.