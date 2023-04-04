"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج الملك سلمان لتفطير الصائمين في سريلانكا الشعبية

وشدد سفير خادم الحرمين الشريفين في كولومبو خالد القحطاني في كلمة له خلال التدشين على أن القيادة الرشيدة للمملكة تحرص على إيصال الخير للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن البرنامج جزءٌ من المشروعات التي وجّه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإقامتها في شهر رمضان المبارك في عددٍ من الدول ومنها جمهورية سريلانكا، مبينًا أن هذه المشروعات تأتي تجسيدًا لعناية وحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله بالعمل الإسلامي وتلمس احتياجات المسلمين في شهر رمضان المبارك.