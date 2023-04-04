"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج الملك سلمان لتفطير الصائمين في سريلانكا الشعبية

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ممثلة في الملحقية الدينية في سفارة المملكة بنيودلهي برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- لتفطير الصائمين في جمهورية سريلانكا الشعبية لعام 1444هـ، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في كولومبو خالد بن حمود القحطاني.
حضر التدشين مدير إدارة الشؤون الإسلامية والثقافية بوزارة الأديان السريلانكية السيد زين العابدين محمد فيصل، الملحق الديني في الهند الشيخ بدر بن ناصر غانم العنزي وبعض القائمين من المراكز الإسلامية البارزة في سريلانكا.
وأشاد سفير خادم الحرمين الشريفين في كولومبو خالد القحطاني بما تبذله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية- بتوجيهات من الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ- لتنفيذ البرنامج في سريلانكا والدول الأخرى، سائلاً الله أن يجزل الأجر والمثوبة لولاة الأمر بالمملكة، وأن يجزيهم عن المسلمين خير الجزاء على تنفيذ هذا البرنامج وما يقدمونه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين.
وأثنى على جهود الملحقية الدينية في الهند والملحق الديني الشيخ بدر بن ناصر غانم العنزي في تنفيذ البرنامج بشكل يستفيد منه أكبر عددٍ من المستحقين وفي القيام بالعمل الدعوي والإسلامي المعهود إلى الملحقية في منطقة عملها.
وتم تنفيذ البرنامج عن طريق توزيع المواد الغذائية على المستحقين، وسيتم تنظيم موائد إفطار جماعي بالتنسيق مع المراكز الإسلامية في مختلف أنحاء سريلانكا طيلة شهر رمضان المبارك، ويتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من ثلاثين ألفًا بإذن الله تعالى.
وشدد سفير خادم الحرمين الشريفين في كولومبو خالد القحطاني في كلمة له خلال التدشين على أن القيادة الرشيدة للمملكة تحرص على إيصال الخير للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن البرنامج جزءٌ من المشروعات التي وجّه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإقامتها في شهر رمضان المبارك في عددٍ من الدول ومنها جمهورية سريلانكا، مبينًا أن هذه المشروعات تأتي تجسيدًا لعناية وحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله بالعمل الإسلامي وتلمس احتياجات المسلمين في شهر رمضان المبارك.
وبيَّن الملحق الديني في كلمته أهمية البرنامج وفائدته وشكر السفيرعلى رعايته للبرنامج وحضوره حفل التدشين وتقديم كل دعم ممكن لتنفيذ البرنامج بشكل يليق بأهميته، موضحًا أن البرنامج رسالة محبة من خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- الذي وجّه بإقامته في شهر رمضان المبارك في عددٍ من الدول ومنها سريلانكا.
وأكد أن هذه الجهود تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، سائلاً الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه في خدمة الإسلام والمسلمين. ورفع الملحق الديني الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهم الله – ولوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على دعمهم المستمر والسخي لإقامة مثل هذه المشروعات الخيرية التي تصب في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى مشارق الأرض ومغاربها، والتي تُعد لبنة من لبنات الخير المتعددة التي تقدمها القيادة الرشيدة وخصوصًا في شهر رمضان المبارك.
كما رفع القائمون على المراكز والجمعيات الإسلامية ممن حضر حفل التدشين مشاعر الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه على تنفيذه للبرنامج وعلى خدمته للإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم.