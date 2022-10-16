خادم الحرمين يفتتح بحضور "ولي العهد" أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى

خادم الحرمين الشريفين:

لقد كانت كلمتكم - رعاكم الله - في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى في العام الماضي حينما قلتم - رعاكم الله - ( إن الأعمال الجليلة التي تقومون بها في مجلسكم الموقر محل تقديرنا) حافزاً لمزيد من العطاء لكل من يشرف بالعمل تحت قبة هذا المجلس، وهي تعبر تعبيراً صادقاً عن المكانة التي يحظى بها مجلس الشورى لدى مقامكم الكريم والثقة التي يتمتع بها في أدائه لاختصاصاته.