"التحوّل الصحي" ينجح في خفض "75%" من الأمراض المعدية خلال 2022م

أعلن برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، عن مؤشرات التحوّل الصحي للحفاظ على الصحة العامة، من خلال "وقاية" التي تحوّلت لـ"هيئة الصحة العامة" في عام 2021 بصدور قرار مجلس الوزراء بتحويلها من "المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها" إلى هيئة مستقلة.
وتُعْنَى "هيئة الصحة العامة" بتعزيز الوقاية ضد الأمراض والمخاطر الصحية، ورفع الجاهزية العامة لاستجابة طوارئ الصحة، من خلال تسخير الجهود في تنظيم الجهات ذات العلاقة بهذا الدور؛ حيث أسفرت تلك الجهود المنشودة بتحقيق مستويات الخفض المستهدفة للأمراض المعدية بالمملكة من "44%" في عام 2018 إلى "75%" في عام 2022، بالإضافة إلى خفض معدلات الإصابة وكبح المرض لـ8 أمراض معدية تتمثّل في الآتي: التهاب الكبد ج، وحمّى الضنك، والدرن، والملاريا، والحصبة والحصبة الألمانية، والكزاز الوليدي، ونقص المناعة المكتسب "HIV".
ويأتي اهتمام برنامج تحول القطاع الصحي الذي يوليه تجاه الوقاية العامة، نابعًا من مستهدف رئيس يعمل على ضوئه، ويتمثّل ذلك الهدف في تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية كمرحلة تسبق العلاج وتجنّب المستفيد الحاجة للجوء إليه.