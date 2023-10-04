"التحوّل الصحي" ينجح في خفض "75%" من الأمراض المعدية خلال 2022م

وتُعْنَى "هيئة الصحة العامة" بتعزيز الوقاية ضد الأمراض والمخاطر الصحية، ورفع الجاهزية العامة لاستجابة طوارئ الصحة، من خلال تسخير الجهود في تنظيم الجهات ذات العلاقة بهذا الدور؛ حيث أسفرت تلك الجهود المنشودة بتحقيق مستويات الخفض المستهدفة للأمراض المعدية بالمملكة من "44%" في عام 2018 إلى "75%" في عام 2022، بالإضافة إلى خفض معدلات الإصابة وكبح المرض لـ8 أمراض معدية تتمثّل في الآتي: التهاب الكبد ج، وحمّى الضنك، والدرن، والملاريا، والحصبة والحصبة الألمانية، والكزاز الوليدي، ونقص المناعة المكتسب "HIV".