بالصور.. إزالة 41 ألف متر تعديات على وقف الملك عبدالعزيز في جدة وبحره

يأتي ذلك في إطار استمرار الجهود الرقابية لحماية أراضي وأملاك الوقف، حيث أكدت الأمانة العامة للوقف عدم سماحها لأي شخص كائناً من كان سواء كان شخصاً عادياً أو اعتبارياً بالتعدي على أراضي الوقف بأي صورة من صور التعدي