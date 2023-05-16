بالصور.. إزالة 41 ألف متر تعديات على وقف الملك عبدالعزيز في جدة وبحره

أعلنت الأمانة العامة لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية أنها بدأت اليوم في إزالة عدد من التعديات على أراضي الوقف في محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة بمساحة تقدر بحوالي (21 ألف) متر مربع.
فيما قامت الأسبوع الماضي في إزالة عدد من التعديات على أراضي الوقف بحي المحاميد بمحافظة جدة، حيث تقدر المساحة الاجمالية المزالة بحوالي (20 ألف) متر مربع، وذلك بمشاركة الجهات المعنية.
يأتي ذلك في إطار استمرار الجهود الرقابية لحماية أراضي وأملاك الوقف، حيث أكدت الأمانة العامة للوقف عدم سماحها لأي شخص كائناً من كان سواء كان شخصاً عادياً أو اعتبارياً بالتعدي على أراضي الوقف بأي صورة من صور التعدي
وستقوم الأمانة باتخاذ الإجراءات النظامية التي تحمي وتحافظ على أراضي الوقف من التعديات ومحاسبة المسؤولين عن تلك التعديات وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.