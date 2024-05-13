وفق منظومة متناغمة.. "رئاسة الشؤون الدينية للحرمين" تعزز خططها الاستباقية للحج

وأكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، حرص الرئاسة على التكامل والتناغم مع شركاء النجاح في منظومة العمل؛ لإنجاح موسم حج ١٤٤٥هـ، وفق توجيهات القيادة لتحقيق التميز والجودة، ولتمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة دينية خاشعة، وفق حوكمة وعمل مؤسسي مقنن، مع قياس الأثر والرضا عن الخدمات الدينية المقدمة وتعظيم الريادة الدينية الوسطية للمملكة في العالم.