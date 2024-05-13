وفق منظومة متناغمة.. "رئاسة الشؤون الدينية للحرمين" تعزز خططها الاستباقية للحج

عززت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الخطط الاستباقية لموسم حج ١٤٤٥هـ لتقديم أفضل الخدمات الدينية لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية، وتهيئة الأجواء الخاشعة لهم؛ ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.
وأكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، حرص الرئاسة على التكامل والتناغم مع شركاء النجاح في منظومة العمل؛ لإنجاح موسم حج ١٤٤٥هـ، وفق توجيهات القيادة لتحقيق التميز والجودة، ولتمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة دينية خاشعة، وفق حوكمة وعمل مؤسسي مقنن، مع قياس الأثر والرضا عن الخدمات الدينية المقدمة وتعظيم الريادة الدينية الوسطية للمملكة في العالم.
وأضاف أن الرئاسة تسعى لتنفيذ الخطط الاستباقية وفق المستهدفات الدينية المخطط لها، في جوانب محورية لخدمة الضيف بالحرمين الشريفين، واستثمار التقنية والتطبيقات الذكية والمنصات الرقمية لإثراء تجربة الحجاج، وتعزيز مسارات برنامج إرشاد السائلين بمترجمين مؤهلين وربوتات ذكية وشاشات إلكترونية، وتزويد البرامج التوعوية والتوجيهية والإرشادية، ونشر حلق القرآن لتصحيح تلاوته وحفظه.
يُذكر أن رئاسة الشؤون الدينية تعزز منظومة خدماتها الدينية؛ بمبادرات نوعية تستهدف الحاج، مسخّرة لها: الرقمنة، والإعلام الحديث، والذكاء الاصطناعي، والترجمة؛ لتيسير انتفاع الحاج بخدمات المنظومة الدينية، ونشر رسالة الحرمين الوسطية عالميًّا؛ كما هي تطلعات القيادة من استحداث جهاز رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي التخصصي الديني.