السعودية تواصل تقليص العجز في الميزانية.. هنا الأسباب والتحديات

ومن بين المسائل التي تناولها البيان مستوى العجز في الميزانية؛ إذ شهدت ميزانية العام الجديد انخفاضًا واضحًا في نسبة العجز؛ إذ تشير التقديرات المحدثة لميزانية عام 2024 إلى تسجيل عجز في الميزانية بنحو 115 مليار ريال (ما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، فيما يقدر أن يبلغ العجز في عام 2025 بنحو 101 مليار (ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، بأقل بـ14 مليار عن ميزانية 2024.