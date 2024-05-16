حركة مُخَيّبة للآمال.. معلمون بجازان يناشدون تطوير النقل الداخلي وتوسعة الفرص

مع ظهور نتائج حركة النقل الداخلي لمنسوبي المدارس بمنطقة جازان، خابت طموحات وآمال الكثير من المعلمين التي بُنِيَت على حركة النقل الأخيرة، وسط تعجب من استمرار البعض بطلب النقل منذ سنوات دون أن يحالفهم الحظ.