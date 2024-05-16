حركة مُخَيّبة للآمال.. معلمون بجازان يناشدون تطوير النقل الداخلي وتوسعة الفرص

مع ظهور نتائج حركة النقل الداخلي لمنسوبي المدارس بمنطقة جازان، خابت طموحات وآمال الكثير من المعلمين التي بُنِيَت على حركة النقل الأخيرة، وسط تعجب من استمرار البعض بطلب النقل منذ سنوات دون أن يحالفهم الحظ.
وناشد المعلمون وزير التعليم، بفتح سبل جديدة على غرار المناقلة في قطاعات حكومية أخرى، وتوسعة فرص النقل خصوصًا لمن أمضوا أكثر من خمس سنوات وهم يطالبون بالنقل دون جدوى.
واعتبر مهتمون أن عدم استجابة إدارات التعليم لطلبات النقل؛ يزيد من إرهاق المعلمين ويقلل من إنتاجية بعضهم؛ في حين أن الوزارة تطالبهم ببذل المزيد من الجهود.