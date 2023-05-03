خسوف القمر "الكاذب" يظهر في سماء السعودية بالتزامن مع بدر منتصف شوال

وأوضح أن خسوف شبه الظل من أنواع الخسوف التي لا يلاحظها الناس بشكل مميّز، ولا يستطيعون تمييز بدايتها ونهايتها، حيث يمكن فقط ملاحظة ظلام خفيف جداً في الجهة اليسرى للقمر، لذلك أفتى الفقهاء بأنه لا صلاة له، وكان يُسمّى قديماً "الخسوف الكاذب"؛ لعدم تمكن الناس من تمييزه رغم خبر الفلكيين بوقوع الخسوف.