خسوف القمر "الكاذب" يظهر في سماء السعودية بالتزامن مع بدر منتصف شوال

تشهد سماء السعودية منتصف شهر شوال، الموافق مساء الجمعة 5 مايو، خسوفاً للقمر من نوع "خسوف شبه الظل"، وهو أحد أنواع الخسوف القمري التي لا يسقط خلالها على القمر ظل الأرض؛ بل ينحجب جزءٌ من ضوء الشمس عن سطح القمر، وفيه تكون إضاءة القمر أقل بـ10% من المعتاد، لذلك يسميه البعض خسوفاً كاذباً.
ويأتي الخسوف بعد أيامٍ من حدوث الكسوف الهجين للشمس الذي صادف مطلع شهر شوال يوم 20 أبريل، إذ عادة ما يفصل بين حدوث كسوف للشمس وخسوف للقمر، أسبوعان.
ووفقاً الفلكي السعودي ملهم هندي؛ عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء: "يستغرق خسوف شبه الظل 4 ساعات و17 دقيقة"، مبيناً أن الخسوف سيبدأ في الساعة 6:14 عصر الجمعة ويصل ذروته الساعة 8:24 مساءً وينتهي في الساعة 10:31 ليلاً.
وتابع: "وبسبب تأخر شروق القمر على السعودية، سنلاحظ المراحل الأخيرة من الخسوف التي تبدأ من غروب الشمس وشروق القمر حتى نهاية الخسوف الساعة العاشرة والنصف".
وأوضح أن خسوف شبه الظل من أنواع الخسوف التي لا يلاحظها الناس بشكل مميّز، ولا يستطيعون تمييز بدايتها ونهايتها، حيث يمكن فقط ملاحظة ظلام خفيف جداً في الجهة اليسرى للقمر، لذلك أفتى الفقهاء بأنه لا صلاة له، وكان يُسمّى قديماً "الخسوف الكاذب"؛ لعدم تمكن الناس من تمييزه رغم خبر الفلكيين بوقوع الخسوف.