لأكثر من 76 ألف طالب.. "تعليم ينبع" تكمل استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي الأول

وأوضحت إدارة التعليم بالمحافظة أن الاختبارات التحريرية ستبدأ لجميع المراحل الدراسية، ابتداءً من الأحد المقبل 28 ربيع الآخر 1445هـ وحتى الخميس 2 جمادى الأولى 1445هـ، مشيرةً إلى أنها عملت على تسخير كل الجهود لتذليل الصعاب والعقبات وتقديم الدعم والمساندة لكل المدارس بما يضمن توفير البيئة التعليمية والتربوية الجيدة للطلبة، وتقديم الدعم والتهيئة النفسية لهم، وتوضيح طرق الاستذكار الجيد وتنظيم الوقت، وإعداد النشرات اللازمة لذلك، وتوعية أولياء الأمور بكيفية التعامل مع الأبناء في فترة الاختبارات، وتهيئة الأجواء المناسبة للاستذكار وتحقيق النجاح والتفوق بإذن الله.