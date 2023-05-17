بالصور.. جهود مكثفة في تطهير المسجد النبوي بالتزامن مع موجة الحشرات الموسمية

وضاعفت وكالة الرئاسة العامة للخدمات وتحقيق الوقاية البيئية، جهودها في المكافحة من خلال تكثيف برامج النظافة والتطهير والمعدات المستخدمة، وزيادة عدد كوادرها العاملة في المسجد النبوي، وبلغ عدد كوادرها أكثر من (١٠٠٠) عامل، وتم استخدام أكثر من (600) مكنسة كهربائية ويدوية مخصصة لجمع الحشرات وسرعة التخلص منها، بالإضافة لتوفير معدات مخصصة لشفط الحشرات والتخفيف من وسائل الرش لسلامة المصلين والزائرين، كما تُكَثف الوكالة برامجها الدورية في تطهير السجاد والساحات والأعمدة والمظلات والمرافق والمناهل للمحافظة على نظافة المسجد النبوي.