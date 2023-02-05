تراث الأجداد متعة الأبناء.. شاهد "سوق الخميس بالقطيف" قصة تتصل بـ100 عام

ويُعد "سوق الخميس" من أشهر أسواق المحافظة؛ حيث يعود تاريخه إلى ما يزيد على 100 عام، ويقع بالمنطقة المركزية على شارع الملك فيصل، ويجتمع فيه عدد كبير من البائعين من مختلف قرى القطيف وخارجها، يقيمون البسطات والمظلات من الليل، باقيًا علامة فارقة رغم التطور والازدهار لمملكتنا الغالية، حيث يجد المواطن والمقيم مكانًا مناسبًا للاستمتاع بكل ما هو تراثي وقديم.