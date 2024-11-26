جواز السفر السعودي: خطوات نحو العالمية

تواصل المملكة العربية السعودية العمل على تعزيز قوة جواز السفر السعودي في إطار رؤية 2030 التي تسعى لتسهيل حركة المواطنين السعوديين حول العالم. وتمثل هذه الجهود جزءًا من استراتيجية المملكة لتعزيز مكانتها الدولية وتقديم خدمات مميزة لمواطنيها.
• توسيع نطاق التسهيلات الدولية: عبر التباحث مع عدد من الدول لتقديم امتيازات أكبر لحاملي جواز السفر السعودي، تشمل تسهيل إجراءات التأشيرات ودخول الدول دون تأشيرة مسبقة.
• تحسين تجربة المواطنين: من خلال تحديث الخدمات المتعلقة بإصدار وتجديد جوازات السفر إلكترونيًا، مما يختصر الوقت ويعزز الكفاءة.
• رفع تصنيف الجواز: بناءً على تقارير دولية، يسعى الجواز السعودي لتحقيق تقدم كبير في التصنيف العالمي من خلال شمولية أكبر للوجهات المفتوحة أمام المواطنين.
أسهمت هذه الجهود في تحسين تجربة المواطن السعودي عند السفر، مع ازدياد عدد الدول التي تقدم تسهيلات أكبر للحاملين. كما ينعكس ذلك إيجابًا على تسهيل حركة الأعمال والسياحة، مما يعزز من ارتباط المملكة بمختلف دول العالم.