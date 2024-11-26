جواز السفر السعودي: خطوات نحو العالمية

أسهمت هذه الجهود في تحسين تجربة المواطن السعودي عند السفر، مع ازدياد عدد الدول التي تقدم تسهيلات أكبر للحاملين. كما ينعكس ذلك إيجابًا على تسهيل حركة الأعمال والسياحة، مما يعزز من ارتباط المملكة بمختلف دول العالم.