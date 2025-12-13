ماجد آل حسنة يحصد جائزتين ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولى من جائزة مُلهِم الدولية 2025

وخلال كلمته في حفل التتويج، عبّر آل حسنة عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أنه لا يراه إنجازًا شخصيًا بقدر ما هو امتداد لدعم وطنٍ علّم أبناءه أن القيادة مسؤولية والأثر رسالة، مهدياً هذا التكريم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي الكريم.