ماجد آل حسنة يحصد جائزتين ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولى من جائزة مُلهِم الدولية 2025

حصل ماجد بن أحمد آل حسنة، خبير الاتصال المؤسسي والبروتوكول الدولي، على جائزتين ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولى ضمن جائزة مُلهِم الدولية (Globe Magnitude Award) لعام 2025، وذلك تقديرًا لمسيرته القيادية وإسهاماته المؤثرة في مجالات المراسم والبروتوكول الدولي، والقيادة والإبداع.
وجاء تتويج آل حسنة بـ:
* جائزة شخصية العام في المراسم والبروتوكول الدولي
* جائزة شخصية العام في القيادة والإبداع
تتويجًا لمسيرة مهنية حافلة امتدت لسنوات من العمل القيادي في قطاع العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، حيث أسهم في بناء وتطوير استراتيجيات اتصال فعّالة، وقاد حملات إعلامية ناجحة لعدد من المؤتمرات والمعارض الدولية، إضافة إلى إشرافه على تطوير أدوار الإعلام وعلاقات المستثمرين في قطاع الاستثمار السياحي، وتقلّده مناصب قيادية في جهات وطنية بارزة.
وخلال كلمته في حفل التتويج، عبّر آل حسنة عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أنه لا يراه إنجازًا شخصيًا بقدر ما هو امتداد لدعم وطنٍ علّم أبناءه أن القيادة مسؤولية والأثر رسالة، مهدياً هذا التكريم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي الكريم.
ويُعد آل حسنة من الأسماء المؤثرة عربيًا في مجال البروتوكول والاتصال، وهو الرئيس المؤسس لمجموعة العلاقات العامة والإعلام الخليجية، كما عُرف بإسهاماته الفكرية من خلال مقالاته المنشورة ومؤلفاته التي قدّمت رؤى مهنية ملهمة أسهمت في رفع الوعي وتعزيز الممارسات الاحترافية في المجال.
وتُقام فعاليات جائزة مُلهِم الدولية خلال يومي 12–13 ديسمبر 2025 في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع التأثير من مختلف الدول العربية والدولية