رابطة ألعالم الاسلامي تدين اقتحام المسجد الأقصى

وأهابت الرابطة بأهمية عمل الجميع على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كل الممارسات التي تقوّض فرص الحل في المناطق المحتلة، مجدِّدة التأكيد على موقفها الراسخ إلى جانب الشعب الفلسطيني وصولاً إلى حل قضيته المصيرية التي تعدّ في طليعة القضايا الدولية الملحة والمؤلمة.