الجامعة العربية المفتوحة تفتح باب القبول والتسجيل للفصل الدراسي الأول للعام القادم

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة فتح باب القبول والتسجيل ببرامج البكالوريوس في الفصل الدراسي الأول للعام 2022-2023م، ابتداءً من تاريخ 22\07\2022م الموافق 23\12\1443هـ بكافة فروعها في المملكة العربية السعودية (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الأحساء)، ويستمر حتى تاريخ 22\08\2022م، الموافق 23\01\1444ه.
وتوفر الجامعة العربية المفتوحة برامج تعليمية ومناهج عالمية المعايير تقوم على إعداد الطلبة علميًا وعمليًا، وتعمل على تزويدهم بكافة المهارات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل في مجالات مختلفة، وتعتمد الجامعة العربية المفتوحة نظام التعليم المنتظم المدمج؛ الذي يجمع ما بين التعليم التقليدي والتعليم عبر الإنترنت.
وقال مدير إدارة القبول والتسجيل الأستاذ ابراهيم الفاضل أن التسجيل متاح حاليًا عبر موقع الجامعة الإلكتروني www.arabou.edu.sa، موضحاً أنه يمكن لمن يرغب في التقديم الاطلاع على كافة الشروط على موقع الجامعة.
والتخصصات المتاحة في الجامعة هي كلية دراسات إدارة الأعمال؛ والتي تشمل مسار النظم الإدارية، ومسار التسويق، ومسار المحاسبة، وبكالوريوس المحاسبة باللغة العربية، وكلية دراسات الحاسب الآلي؛ والتي تشمل مسار تقنية المعلومات والحوسبة ومسار علوم الكمبيوتر، ومسار الحوسبة مع الأعمال، ومسار الشبكات والأمن، ومسار تطوير الويب، وكلية الدراسات اللغوية؛ والتي تشمل مسار اللغة الإنجليزية وآدابها.
يذكر أن الجامعة العربية المفتوحة هي جامعة غير ربحية، وانطلقت بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، حين أعلن في عام 1996 عن مبادرته لإنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي وكمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية، وتطورت تلك المبادرة في عام 2002 لتترجم على أرض الواقع إلى جامعة متكاملة هي الجامعة العربية المفتوحة التي انطلقت بتعاون مشترك مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة.