يعرض تجاربهم وخبراتهم.. إطلاق أول تقرير حول مؤسسي الشركات الناشئة في المملكة

كشف "تقرير مؤسسي الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات"، الذي أطلقته منصة بيانات الاستثمار في الشركات MAGNiTT، برعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، أن 200 شركة ناشئة سعودية حصلت على إجمالي استثمارات تجاوز 12 مليار ريال خلال 10 سنوات.
ويعد التقرير الأول من نوعه في المنطقة الذي يسلط الضوء على الأفراد من مؤسسي الشركات الناشئة، مستعرضاً أكثر من 400 ريادي أسسوا 200 شركة ناشئة سعودية، حصلت كل منها على استثمار جريء تجاوز مليون دولار (3.75 ملايين ريال) بين عامي 2014 و2023.
ويهدف التقرير للتعريف بخصائص رواد الأعمال من مؤسسي الشركات الناشئة في المملكة، وتجاربهم وخبراتهم، ويقارنهم بنظرائهم حول العالم؛ لغرض دعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات.
وكشف أن 200 شركة ناشئة التي أسسها رواد الأعمال، تمكنت من الحصول على تمويل استثمار جريء تجاوز 12 مليار ريال (3.3 مليارات دولار) خلال الفترة من 2014 إلى 2023.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن 44% من هذه الشركات انطلقت بالشراكة بين شخصين، وحصلت على 53% من إجمالي تمويلات الاستثمار الجريء المقدمة، فيما مثلت الشركات ذات المؤسس الواحد 30% من إجمالي الشركات الناشئة، وحصلت على 15% فقط من إجمالي التمويلات المقدمة خلال 10 سنوات.
ووفقاً للتقرير، فإن 36% من هؤلاء المؤسسين الـ 400 كان لديهم خبرة عمل تتجاوز الـ 10 سنوات قبل تأسيس شركاتهم الناشئة، و66% منهم كانت تجربتهم لإطلاق شركة ناشئة هي الأولى، و30% من إجمالي المؤسسين كانت لديهم خبرة سابقة في مجال الشركات الناشئة على المستوى الإقليمي.
وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك: "شهدنا في SVC نموًا وحراكًا كبيرًا في مشهد الشركات الناشئة السعودية، التي استند انطلاقها إلى أساس متين من الابتكار وريادة الأعمال، أرسته المبادرات الاستراتيجية للمملكة، المدفوعة برؤية المملكة 2030".
وأضاف: "شهدنا طفرة في نشاط الشركات الناشئة، مع تزايد عدد المؤسسين الطموحين الذين يغتنمون الفرص ويدفعون عجلة الابتكار في مختلف القطاعات"، ويقدم هذا التقرير لمحات هامة حول خصائص المؤسسين الذين تمكنوا من الحصول على تمويل استثمار جريء خلال العشر سنوات الماضية في المملكة، ونؤكد استمرار التزامنا في SVC بدعم تطوير مثل هذه التقارير التي تزود صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمؤسسين بالرؤى والبيانات اللازمة لصناعة القرارات وتطوير السياسات الاستراتيجية لتعزيز نمو منظومة الشركات الناشئة على مدى السنوات العشر المقبلة".
من جهته، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة MAGNiTT فيليب باهوشي، عن الإصدار الأول لتقرير المؤسسين السعوديين في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية في مشهد الاستثمار الخاص في المملكة، بالتعاون مع SVC"، حيث يمثل هذا التقرير جزءًا من هدف الشركة في تقديم البيانات والرؤى والتحليلات ذات القيمة المضافة، التي تدعم صناع القرار في مبادراتهم الإستراتيجية.