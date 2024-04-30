يعرض تجاربهم وخبراتهم.. إطلاق أول تقرير حول مؤسسي الشركات الناشئة في المملكة

وأضاف: "شهدنا طفرة في نشاط الشركات الناشئة، مع تزايد عدد المؤسسين الطموحين الذين يغتنمون الفرص ويدفعون عجلة الابتكار في مختلف القطاعات"، ويقدم هذا التقرير لمحات هامة حول خصائص المؤسسين الذين تمكنوا من الحصول على تمويل استثمار جريء خلال العشر سنوات الماضية في المملكة، ونؤكد استمرار التزامنا في SVC بدعم تطوير مثل هذه التقارير التي تزود صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمؤسسين بالرؤى والبيانات اللازمة لصناعة القرارات وتطوير السياسات الاستراتيجية لتعزيز نمو منظومة الشركات الناشئة على مدى السنوات العشر المقبلة".