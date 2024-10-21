"المسند": التمدُّد الحراري السبب وراء اختلاف درجات الحرارة حسب الارتفاع في المبنى الواحد

وتفصيلاً، نشر "المسند" عبر حسابه على "إكس" صورة توضح الفَرق بين درجة حرارة الغرفة التي تكون في الجزء العلوي 26 مئوية (79°F) أعلى من درجة الحرارة في الجزء السفلي 18م (65°F)؛ وهذا يحدث بسبب طبيعة الهواء الساخن الذي يتمدد، ويصبح أقل كثافة؛ ما يجعله يرتفع إلى الأعلى، في حين أن الهواء البارد أكثر كثافة من الهواء الساخن؛ ولذلك يبقى في الأسفل.