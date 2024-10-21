"المسند": التمدُّد الحراري السبب وراء اختلاف درجات الحرارة حسب الارتفاع في المبنى الواحد

أوضح خبير الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، ظاهرة "الحمل الحراري" المرتبطة بسلوك درجة الحرارة داخل الغرفة، واختلافها في الجزء السفلي عن الأجزاء العلوية لأسباب مرتبطة بكثافة الهواء.
وتفصيلاً، نشر "المسند" عبر حسابه على "إكس" صورة توضح الفَرق بين درجة حرارة الغرفة التي تكون في الجزء العلوي 26 مئوية (79°F) أعلى من درجة الحرارة في الجزء السفلي 18م (65°F)؛ وهذا يحدث بسبب طبيعة الهواء الساخن الذي يتمدد، ويصبح أقل كثافة؛ ما يجعله يرتفع إلى الأعلى، في حين أن الهواء البارد أكثر كثافة من الهواء الساخن؛ ولذلك يبقى في الأسفل.
وقال إن هذه الظاهرة تسمى بالحمل الحراري، وهي العملية التي ينتقل فيها الهواء الساخن إلى الأعلى، والهواء البارد إلى الأسفل. وهذا يحدث بشكل طبيعي في المباني، وفي الطبيعة بشكل عام.
وأضاف: في الشتاء قد تشعر بفرق كبير في درجات الحرارة بين الجزأَين السفلي والعلوي من الغرفة. فعلى سبيل المثال، قد يكون الطابق العلوي ساخنًا جدًّا مقارنة بالطابق الأرضي. والله أعلم.