جراحة الساعتين بـ"فيصل الطبي" تُنقذ حياة طفل بعمر 4 أعوام سقط من ارتفاع 14م
تمكّن الفريق الطبي بمجمع الملك فيصل من إنقاذ طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام سقط من ارتفاع 14م، وحضر للطوارئ في حالة غيبوبة عميقة مع ضعفٍ شديدٍ في الجانب الأيمن من الجسم.
وأوضحت "صحة الطائف"، أنه عند عمل الإسعافات وإجراء الفحوصات اللازمة تبيّن وجود كسورٍ متعدّدة معقّدة ومنخسفة بالجمجمة ضاغطة على المخ، مع وجود تجمُّع دموي حاد خارج الأم الجافية في المخ.
وأضافت "الصحة" لـ "سبق"، أن الفريق الطبي قرّر إجراء جراحة عاجلة استغرقت ساعتين تمّ خلالها رفع كسور الجمجمة المنخسفة مع تثبيتها بشرائح ومسامير وتفريغ التجمُّع الدموي مع إصلاح وترقيع للأم الجافية للمخ.
ولفتت إلى أن الجراحة تمّت بعد متابعة حالة الطفل في العناية المركزة للأطفال، ومن ثم استكمال العلاج الطبي بغرفة التنويم، وغادر المجمع بعد أسبوع من الجراحة بعد فك الغرز وهو في كامل وعيه مع تحسُّنٍ ملحوظٍ في الجانب الأيمن من الجسم، ولله الحمد، على أن يستكمل المتابعة بعيادتَي جراحة المخ والأعصاب والعلاج الطبيعي بالمجمّع.
وتكوَّن الفريق الطبي من الدكتور محمد المغربي استشاري جراحة الأعصاب، والدكتور محمد عبدالعاطي أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتورة فيحاء أحمد مقيمة جراحة المخ والأعصاب، والدكتور فاروق خان استشاري التخدير.