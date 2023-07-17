جراحة الساعتين بـ"فيصل الطبي" تُنقذ حياة طفل بعمر 4 أعوام سقط من ارتفاع 14م

ولفتت إلى أن الجراحة تمّت بعد متابعة حالة الطفل في العناية المركزة للأطفال، ومن ثم استكمال العلاج الطبي بغرفة التنويم، وغادر المجمع بعد أسبوع من الجراحة بعد فك الغرز وهو في كامل وعيه مع تحسُّنٍ ملحوظٍ في الجانب الأيمن من الجسم، ولله الحمد، على أن يستكمل المتابعة بعيادتَي جراحة المخ والأعصاب والعلاج الطبيعي بالمجمّع.