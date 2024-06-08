6 عمليات قلب مفتوح و68 قسطرة قلبية لضيوف الرحمن بمكة

وأوضح تجمُّع مكة المكرمة الصحي أن 2034 حاجًّا راجعوا مراكز الرعاية الصحية، كما تم إجراء 6 عمليات قلب مفتوح خلال هذا الموسم، و68 عملية قسطرة قلبية، تنوعت بين عمليات علاجية وتشخيصية، في حين أُجريت 160 جلسة لغسيل الكلى، كما عملت فِرق التوعية الصحية على توعية أكثر من 220 ألف حاج عبر عدد من الوسائل الإلكترونية والشاشات الرقمية في ساحات المسجد الحرام وشوارع وميادين العاصمة المقدسة، إضافة إلى الجولات الميدانية.