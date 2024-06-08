6 عمليات قلب مفتوح و68 قسطرة قلبية لضيوف الرحمن بمكة

قدَّم تجمُّع مكة المكرمة الصحي خدماته لأكثر من 6897 حاجًّا من مراجعي الطوارئ في المستشفيات التابعة له خلال الفترة من مطلع شهر ذي القعدة إلى 1 ذي الحجة الحالي، ضمن الخدمات الشاملة التي هيأتها وزارة الصحة للعناية بضيوف الرحمن.
وأوضح تجمُّع مكة المكرمة الصحي أن 2034 حاجًّا راجعوا مراكز الرعاية الصحية، كما تم إجراء 6 عمليات قلب مفتوح خلال هذا الموسم، و68 عملية قسطرة قلبية، تنوعت بين عمليات علاجية وتشخيصية، في حين أُجريت 160 جلسة لغسيل الكلى، كما عملت فِرق التوعية الصحية على توعية أكثر من 220 ألف حاج عبر عدد من الوسائل الإلكترونية والشاشات الرقمية في ساحات المسجد الحرام وشوارع وميادين العاصمة المقدسة، إضافة إلى الجولات الميدانية.
وأضاف بأنه تم تنويم 805 حجاج في أقسام المستشفيات، وبلغ عدد حالات الدخول للعناية المركزة 176 حالة، وأجريت 23 حالة مناظير لحجاج بيت الله الحرام، وتم تسجيل حالتَي إجهاد حراري فقط.
ويُقدِّم تجمُّع مكة المكرمة الصحي خدمات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن على مدار العام بدعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتوجيهات وزير الصحة بتقديم خدمات صحية بجودة وكفاءة عالية على مدار العام للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين.