لإحداث قفزة في مسار الأبناء.. "تقويم التعليم" تطلق النسخة الأولى من "مستقبلهم"

ويستهدف تطبيق "مستقبلهم"، أولياء الأمور والأبناء في جميع مراحل التعليم، ويقدم العديد من الخدمات لهم، ومن بينها: رحلة الطالب التعليمية، وتتضمن مسيرة تعلم الأبناء في التعليم العام، وتضم أربعة مجالات، وهي: تهيئة، قيم، مهارات، اختبارات، كما تتضمن خدمة بطاقة المدرسة، حيث يشارك تطبيق "مستقبلهم" أولياء الأمور معلومات تفصيلية عن مستوى مدارس الأبناء، وخدمة إشعارات استباقية، وإضاءات، وهي متعلقة بالأبناء، ومواعيد المقاييس التي يمكنهم دخولها، لاكتمال جاهزيتهم ورفع مستواهم فيها، وللتعرف على خدمات التطبيق وكيفية تحميله والدخول عليه يمكن زيارة صفحة التطبيق على الرابط .