حادثة مأساوية داخل مفرمة لحوم.. فقد جزءًا كبيرًا من يده والدكتور "الحسون" يُحذّر
باشرت طوارئ مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، حالة إصابة خطيرة لوافد علقت يده داخل آلة فرم لحوم، وذلك بقيادة استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل الدكتور محمد الحسون، وبمشاركة فرق الدفاع المدني التي تمكنت من تحرير اليد، قبل نقل المصاب على الفور إلى غرفة العمليات في محاولة لإنقاذها.
ورغم التدخل الجراحي العاجل، إلا أن شدة الإصابة أدت إلى فقدان جزء كبير من اليد في مشهد مؤلم، أرجعه الدكتور الحسون إلى الاستعجال في عملية الفرم وعدم الالتزام بوسائل السلامة الأساسية.
وفي فيديو قصير نشره عبر حسابه في منصة "إكس"، استعرض الدكتور الحسون تفاصيل الحالة، قائلًا إن الوافد وصل إلى المستشفى وهو يحمل "المفرمة" وبداخلها يده، مما استدعى تدخلًا جراحيًا دقيقًا انتهى بفقدان جزء كبير من اليد.
وفي حديث خص به "سبق"، حذر الدكتور الحسون من التعامل المباشر مع الآلات والمعدات الخطرة دون خبرة أو اتخاذ احتياطات السلامة، خاصة في المطاعم أو من قبل ربات المنازل، مؤكدًا أن مثل هذه الحوادث قد تؤدي إلى إصابات جسيمة، تصل في كثير من الحالات إلى البتر أو فقد أحد الأطراف.
كما وجه تنبيهًا حول خطورة السماح للأطفال باستخدام الدبابات خلال موسم الشتاء، لا سيما في مواقع تفتقر لاشتراطات السلامة أو دون رقابة من الأبوين، مبينًا أن هذه الحوادث كثيرًا ما تسفر عن خسائر بشرية مؤلمة وأضرار دائمة.