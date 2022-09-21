قضاة ورجال أعمال: اليوم الوطني يبقى فاصلًا في التاريخ العربي الحديث

وأضافوا: قرار توحيد البلاد يدل على بعد نظر الملك عبد العزيز رحمه الله، ورؤيته الثاقبة، التي سار على نهجها أبناؤه من بعده، وجنى ثمارها شعبه الوفي، وعمّ خيرها ونفعها الأمتين العربية والإسلامية، وأن تصاعد وتيرة التنمية يكرس لدولة قوية مؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي.