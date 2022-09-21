قضاة ورجال أعمال: اليوم الوطني يبقى فاصلًا في التاريخ العربي الحديث

وصف قضاة ورجال أعمال، اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة، بالفاصل في التاريخ العربي الحديث؛ لبروز أهم أركان التوازن الدولي اقتصاديًّا وسياسيًّا وتنمويًّا.
وقالوا: إن المرسوم الذي أصدره الملك المؤسس، طيب الله ثراه، بتوحيد المملكة شكّل نقطة تحول كبرى، أسس لدولة غنية وقوية ومؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي.
وأضافوا: قرار توحيد البلاد يدل على بعد نظر الملك عبد العزيز رحمه الله، ورؤيته الثاقبة، التي سار على نهجها أبناؤه من بعده، وجنى ثمارها شعبه الوفي، وعمّ خيرها ونفعها الأمتين العربية والإسلامية، وأن تصاعد وتيرة التنمية يكرس لدولة قوية مؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي.
ورفع رئيس مجلس إدارة شركة حديد الراجحي بدر بن محمد الراجحي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، بمناسبة حلول الذكرى 92 لليوم الوطني، هذه المناسبة السعيدة والغالية على القلوب.
وقال "الراجحي": كل عام نستلهم معاني الفخر والعزة بالنضال والكفاح الذي أنتج منجزًا حضاريًّا نباهي به الشعوب والأمم، بلد الخير والعطاء الذي وحده الملك عبدالعزيز رحمه الله بعزيمة الرجال الصادقة منبعها الإخلاص لله، حتى توحدت المملكة المترامية الأطراف وبإمكانيات محدودة تحت راية التوحيد.
وأضاف "الراجحي": الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، غيّر مسار التاريخ في مرحلة صعبة وقاسية، ونقل الوطن من الفقر والحاجة والخوف والجهل إلى دولة حضارية شامخة تدرجت من البدايات سلم المجد والشموخ، وأصبحت من الدول العظمى في العالم بتوفيق الله، ثم بالقيادة الحكيمة وبالإخلاص ومحبة الشعب لقيادته وإخلاصهم في مواجهة التحديات.
وثمن"الراجحي" الخطوات التطويرية التي اتخذتها حكومتنا أعزها الله؛ منها برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030، التي تحمل معها بشائر الخير، ونتطلع إلى بلوغ الغايات الطموحة من خلال الأهداف الاستراتيجية التي تبنتها الرؤية ببرامجها ومبادراتها بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.
بدوره رفع رجل الأعمال حامد بن سعود بن سمار، التهانيَ والمباركةَ للوطن وللقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني المجيد.
وقال "ابن سمار": الملاحم البطولية التي سطرها الملك عبدالعزيز ورجاله في توحيد المملكة تعدّ ملاحمَ فخر لكل مواطن سعودي يفتخر بهذا القائد العظيم الذي وحّد الوطن وجمع الكلمة ونشر الدين والعلم والنور، وعمّ الخير الوفير لهذه البلاد المباركة بعد أن كانت تعاني من الفقر والحاجة والجهل وقلة الأمن، وواصلت مسيرتها بقيادة حكيمة حتى عهدنا الزاهر، وأصبحت من الدول الحضارية الكبرى بفضل الله وتوفيقه.
وأضاف: حفظ الله الوطن وقيادته وشعبه، ونصر الله المملكة على كل من يعاديها، ونصر الله جنودنا في كل مكان.
من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة الروسان للمقاولات محمد بن هزاع الروسان: نحتفل باليوم الوطني بكل فخر واعتزاز مستذكرين تاريخ التأسيس على يد المؤسس الملك عبدالعزيز ورجاله، طيب الله ثراهم أجمعين، ومستشهدين بحاضر زاهر تشهده المملكة من نهضة تنموية شاملة في كل القطاعات.
ورفع التهاني بيوم الوطن المجيد لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، وللشعب السعودي الكريم.
وأضاف "الروسان": رحم الله الملك عبدالعزيز، باني هذا الكيان الشامخ، وطن المجد والعزة المملكة العربية السعودية، فخرنا وعزنا، حفظ الله الوطن وقيادته وشعبه.
من جهته رفع القاضي السابق الشيخ عبدالعزيز الحقباني، التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة.
ولفت إلى أن المملكة تعد من الدول التي يضرب بها المثل في النهضة والتحضر؛ ففي مدة وجيزة في عمر الدول نالت المملكة الريادة والسيادة بين دول العالم، فيما تحقق لها بفضل الله من نهضة ورقي وحضارة شامخة بقيادة حكيمة تسير نحو المجد والشموخ بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.