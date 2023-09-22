شاهد.. شوارع وميادين "فوارة القصيم" تتزين بالأخضر احتفالاً باليوم الوطني

حولت بلدية الفوارة شكل المدينة إلى واحة خضراء وذلك بتزيين الميادين والشوارع والمنتزهات بالإعلام والأضواء ابتهاجاً واحتفالاً باليوم الوطني 93 "نحلم ونحقق".
وتفصيلاً، تم رفع 120 علماً، وأكثر من 650 كشافاً باللون الأخضر، بالإضافة إلى 66 لوحة تحمل هوية اليوم الوطني 93.
وأوضح رئيس البلدية لـ "سبق" المهندس ماجد الحربي أن هذه الخطوة تأتي بدافع واجب وطني وابتهاجاً وفرحاً في مناسبة غالية وعظيمة، مضيفاً أننا نعيش بفضل الله عزاً وفخراً في وطن عظيم وحكومة عظيمة بذلت وتبذل كل نفيس لرفعة الوطن وراحة المواطن. داعياً الله أن يحفظ وطننا وولاة أمرنا ويديم عزنا واستقرارنا.