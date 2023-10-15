«بر جدة» توقّع اتفاقية شراكة مع "كريم" لدعم العمل الاجتماعي

وقال مدير عام الشركة بالسعودية أ. أحمد عرّابي، تعليقاً على توقيع الاتفاقية: "يأتي توقيع الشركة لهذه الاتفاقية مع جمعية البر بجدة امتداداً لجهودها التي تضطلع من خلالها بمسؤولياتها الاجتماعية التي تستهدف تمكين الفئات المستهدفة والارتقاء بأنماطها المعيشية بما يدفع باتجاه تحسين جودة الحياة". وأضاف: "نركز في شركة كريم على المسارات التنموية الاجتماعية والاقتصادية، عبر تقديم حزمة من المبادرات التي تسهم في تحسين نوعية الحياة للفئات المستهدفة، من خلال ما تحمله من قيمة مضافة، تترك أثرها الإيجابي الملموس والمستدام على المجتمع.