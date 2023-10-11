"حقوق الإنسان" و"جودة الحياة" يوقّعان مذكرة تعاون

وقّعت هيئة حقوق الإنسان، اليوم بمقر الهيئة بالرياض، مذكرة تعاون مع برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، وذلك برعاية وحضور رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في تحسين جودة الحياة والارتقاء بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة.
ومثّل برنامج جودة الحياة في التوقيع الرئيس التنفيذي خالد بن عبدالله البكر، فيما مثل الهيئة عضو مجلس الهيئة الدكتورة آمال بنت محمد الهبدان.
وتسعى المذكرة إلى العمل على تطوير مشاريع ومبادرات في مجال حقوق الإنسان تسهم في رفع جودة الحياة، وتشجيع وتحفيز إنشاء المعاهد ومراكز التدريب لاحتضان ورعاية المواهب وبناء الكفاءات المتخصصة في المجالات المتعلقة بجودة الحياة وحقوق الإنسان.
وتهدف المذكرة إلى العمل على اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات الطرفين واتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للإنسان على أرض المملكة والفئات الأَوْلى بالحماية التي تكون مشمولة بمبادرات البرنامج لتحسين جودة الحياة في المملكة.