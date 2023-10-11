"حقوق الإنسان" و"جودة الحياة" يوقّعان مذكرة تعاون

وقّعت هيئة حقوق الإنسان، اليوم بمقر الهيئة بالرياض، مذكرة تعاون مع برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، وذلك برعاية وحضور رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في تحسين جودة الحياة والارتقاء بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة.