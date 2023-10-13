الأكبر إقليميًّا.. "أسبوع المناخ" بالرياض جمع "٩" آلاف شخص من "١٣٧" جنسية

وعبرت الطالبة "فيجت أوماكانو" من قسم الضيافة والسياحة في جامعة كيب كوست في جمهورية غانا، عن سعادتها البالغة بزيارتها الأولى للمملكة والضيافة الكريمة التي لقيتها مع زملائها من وصولهم وترتيب البرنامج لهم، مبينة أنها فرصة لتبادل الأفكار والخبرات عبر الكلمات، والجلسات، وورش العمل حول موضوعات الاستدامة والسياحة البيئية وكيفية خفض انبعاثات الغازات وتأثير الاحتباس الحراري وإيجاد حلول له، وكذلك إعادة التدوير واستخدام الموارد المتجدّدة.