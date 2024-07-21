القبض على مواطن نقل في مركبة 9 مخالفين لأمن الحدود بجازان

ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، القبض على مواطن لنقله في مركبة يقودها 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.
وجرى إيقاف المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص، ونقلهم إلى النيابة العامة.
وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين: إن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.