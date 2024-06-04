بالفيديو.. "المشجع المحظوظ" يكشف تفاصيل صورته مع ولي العهد: جعلتني شهيرًا

وعن تفاصيل الصورة، قال: "بعد أن حاولت التقاط السيلفي مع سمو ولي العهد، أسفل منصة التتويج، جلست وأدرت ظهري للمقصورة، وفجأة إذا بمن حولي ينادونني ويخبرونني بأن ولي العهد يريدني، ولحظتها لم أكن مستوعبًا ما يدور حولي ولم أكن مصدقًا".