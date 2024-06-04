بالفيديو.. "المشجع المحظوظ" يكشف تفاصيل صورته مع ولي العهد: جعلتني شهيرًا

قال المشجع الهلالي "الشاب مشاري" الذي حظي بالتقاط صورة له مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في مباراة كأس الملك بين الهلال والنصر، إنه لن ينسى تلك اللحظة التي شرفه سموه باختياره من بين مئات الحضور من الجماهير.
وقال في حديث لمنصة "الملز": "وضعت صورتي مع ولي العهد خلفية جوالي كما طبعت الصورة ووضعتها في غرفة نومي كي لا أنساها".
وعن تفاصيل الصورة، قال: "بعد أن حاولت التقاط السيلفي مع سمو ولي العهد، أسفل منصة التتويج، جلست وأدرت ظهري للمقصورة، وفجأة إذا بمن حولي ينادونني ويخبرونني بأن ولي العهد يريدني، ولحظتها لم أكن مستوعبًا ما يدور حولي ولم أكن مصدقًا".
وأضاف: "عندما التقيت سمو ولي العهد قبّلت كتفه وبارك لي، والتقطت معه هذه الصورة التذكارية التي لا تُنسى".
وأوضح أن صورته مع ولي العهد حققت له شهرة، حيث طلب منه في اليوم التالي أحد الأشخاص التقاط صورة معه.