مركز طب وجراحة المخ والأعصاب في مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُعيد فتاة لحياتها الطبيعية بعد تشوه بالعمود الفقري"جنف"

موضحاً أن الجراحة استغرقت 5 ساعات متواصلة تحت التخدير العام، وتم فيها استخدام تقنيات متطورة للمساعدة في تقويم الفقرات وتعديلها، بالإضافة إلى جهاز المراقبة العصبية ، وقد تمكن الفريق الطبي من تقويم العمود الفقري بنسبة 96%، علاوة على تثبيت ودمج الفقرات بشكل متميز. إذ تكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح ولله الحمد دون أية مضاعفات، و استطاعت الفتاة الوقوف بعد 24 ساعة فقط من العملية بمساعدة أخصائي العلاج الطبيعي، ومن ثم عادت لمنزلها بعد أن تلقت رعاية طبية فائقة على مدار 5 أيام، وبدأت تمارس حياتها بصورة طبيعية .