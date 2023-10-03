"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.