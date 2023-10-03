"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والشمالية وتبوك وحائل والباحة وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا والعيص والحناكية والمدينة المنورة وخيبر والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد الحدود الشمالية أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة تيماء. وتشهد رياحًا شديدة على الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة حائل أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة بقعاء وموقق وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الكامل ورهاط ومدركة وهدى الشام والعاصمة المقدسة والطائف والعرضيات وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ29.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعيدابي والعأرضة وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.