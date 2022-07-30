"الصحة" تتيح جدولة وإلغاء المواعيد في تطبيق "صحتي"

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تسهل للمستفيد حجز مواعيده الصحية والتحكم فيها من أي مكان، وفي أي وقت عبر تطبيق "صحتي" للحفاظ على وقته، وإلغاءه للموعد فـي حال عدم تمكُّنه مـن الحضور، بحيث يتيح الفرصة لمراجع آخر للاستفادة منه.