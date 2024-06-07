بعد ترميمها وتجهيزها.. "سلطان الخيرية" تُسلّم وثائق وحدات سكنية لمستفيدين بالغاط

سلّمت مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، وثائق التخصيص لعدة وحدات سكنية لمستفيدين جدد بمحافظة الغاط، وتم ذلك بمقر محافظة الغاط بحضور منصور بن سعد السديري محافظ الغاط رئيس لجنة إسكان مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية في الغاط، يأتي ذلك بعد أن أكملت المؤسسة ترميم وتجهيز تلك الوحدات بالأثاث المناسب.
ويشكل مشروع الإسكان الخيري التابع لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية في محافظة الغاط والمكون من 71 وحدة سكنية أحد المشاريع التنموية التي تقدمها المؤسسة للسكان المحتاجين في المحافظة.
كانت مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية قد أبرمت اتفاقية مع جمعية الغاط الخيرية تتولى بموجبها الجمعية الإشراف على الإسكان ومتابعة المستفيدين ومدى التزامهم بأنظمة الإسكان والقيام بصيانة وتجهيز الوحدات السكنية الشاغرة وتسليمها للمستفيدين الجدد، إضافةً لتنظيم برامج تنمية اجتماعية للساكنين.
كما تقدم المؤسسة لسكان المشروع عددًا من المبادرات المجتمعية، والتي منها مبادرة "نحو مستقبل أفضل" التي تهدف إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي للأطفال، وغرس القيم الإسلامية والاجتماعية، وكان للمبادرة أثرها في تحسين المستوى التعليمي للطلاب الملتحقين بالمبادرة، كما قدمت المؤسسة مبادرة "مكني" والتي تستهدف تأهيل فئة من الشباب وتطوير إمكانياتهم من خلال اللقاءات والدورات التي تسهم في تأهيلهم وتطوير قدراتهم، وتضمنت المبادرة 3 مسارات؛ الأول مسار تأهيل طلاب المرحلة الثانوية للمرحلة الجامعية، والمسار الثاني تأهيل خريجي المرحلة الجامعية لسوق العمل، والمسار الثالث التأهيل لسوق العمل الحُر.
وكان الأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله- قد وجّه بإطلاق برنامج الإسكان الخيري الذي يضم 10 مشروعات بمجموع 1246 وحدة سكنية موزعة على 7 مناطق؛ هي: عسير، تبوك، نجران، حائل، الرياض، جازان، مكة المكرمة، في إطار حرص الأمير -رحمه الله- على تلمّس حاجات المواطنين وتحسين ظروفهم الحياتية وتوفير البيئة المناسبة لهم لحياة كريمة تتيح لهم خدمة أنفسهم ومجتمعهم.