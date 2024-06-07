بعد ترميمها وتجهيزها.. "سلطان الخيرية" تُسلّم وثائق وحدات سكنية لمستفيدين بالغاط

كما تقدم المؤسسة لسكان المشروع عددًا من المبادرات المجتمعية، والتي منها مبادرة "نحو مستقبل أفضل" التي تهدف إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي للأطفال، وغرس القيم الإسلامية والاجتماعية، وكان للمبادرة أثرها في تحسين المستوى التعليمي للطلاب الملتحقين بالمبادرة، كما قدمت المؤسسة مبادرة "مكني" والتي تستهدف تأهيل فئة من الشباب وتطوير إمكانياتهم من خلال اللقاءات والدورات التي تسهم في تأهيلهم وتطوير قدراتهم، وتضمنت المبادرة 3 مسارات؛ الأول مسار تأهيل طلاب المرحلة الثانوية للمرحلة الجامعية، والمسار الثاني تأهيل خريجي المرحلة الجامعية لسوق العمل، والمسار الثالث التأهيل لسوق العمل الحُر.