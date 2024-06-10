عدسة "سبق" توثِّق جاهزية قوات أمن الحج لردع ومنع أي محاولة للتأثير في سلامة الحجاج

وثَّقت عدسة "سبق" صورًا لاستعراض قوات أمن الحج مساء أمس، ومدى الجاهزية لردع ومنع كل ما يمكن أن يؤثر في سلامة الحجاج، بمشاركة القطاعات الأمنية كافة؛ لحفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.
وتفصيلاً، أظهرت قوات أمن الحج مستوى القدرة والإتقان اللذين تتميز بهما القوات، كما تم استعراض القوات المشاركة لأمن الحج، وأبرز الآليات والمدرعات والمركبات الخاصة، وطيران الأمن.
ووقف الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها في حفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.
جاء ذلك خلال رعايته الحفل السنوي الذي نظمته قوات أمن الحج المشاركة في موسم حج هذا العام 1445هـ.