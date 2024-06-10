عدسة "سبق" توثِّق جاهزية قوات أمن الحج لردع ومنع أي محاولة للتأثير في سلامة الحجاج

وثَّقت عدسة "سبق" صورًا لاستعراض قوات أمن الحج مساء أمس، ومدى الجاهزية لردع ومنع كل ما يمكن أن يؤثر في سلامة الحجاج، بمشاركة القطاعات الأمنية كافة؛ لحفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.