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"الدفاع المدني": استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق السعودية بدءًا من غد الاثنين حتى الجمعة المقبلة

دعت لأخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية