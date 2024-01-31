"صحة الرياض" تجدد تأكيدها بعدم أحقية احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية مقابل المطالبات المالية

أعادت صحة الرياض التذكير بعدم أحقية المؤسسات الصحية في احتجاز الجثامين والمرضى وكذلك الأوراق الثبوتية، بسبب المطالبات المالية.
وأضافت "صحة الرياض" أنه حسب المادة الـ30 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية؛ فإن "تسليم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه أو ولي أمره أو ذوي المتوفى، وليس مشروطًا بأي إجراء مالي".
وقالت في إنفوجراف أعادت نشره اليوم أنه يُحظر على المؤسسات الصحية إلزام المريض أو ذوي المتوفى بتوقيع سندات مالية مقابل المطالبات المالية، أو الاحتفاظ بجثث المتوفين، والأوراق الثبوتية، واحتجاز المواليد أو المرضى وعدم السماح لهم بالخروج.
وجددت الصحة التأكيد على أن الوزارة تقوم بجولات رقابية على المؤسسات الصحية، وتقوم بإحالة المخالفات إلى اللجان المختصة، مؤكدة أن من حق المؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها.
وحثت الوزارة الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم 937.