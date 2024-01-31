"صحة الرياض" تجدد تأكيدها بعدم أحقية احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية مقابل المطالبات المالية

وقالت في إنفوجراف أعادت نشره اليوم أنه يُحظر على المؤسسات الصحية إلزام المريض أو ذوي المتوفى بتوقيع سندات مالية مقابل المطالبات المالية، أو الاحتفاظ بجثث المتوفين، والأوراق الثبوتية، واحتجاز المواليد أو المرضى وعدم السماح لهم بالخروج.