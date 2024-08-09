القبض على باكستاني هدَّد مواطناً بـ "ماسورة" بعد كشفه طمس لوحات شاحنته

وكان مقطع الفيديو الذي وثّقه المواطن يظهر مخالفة المقيم بقيامه بتركيب شريط لاصق على جزءٍ من أرقام لوحة مركبته من نوع شاحنة قلاب، وبعدها ترجل المقيم من الشاحنة حاملاً بيده قطعة ماسورة غليظة ويتفوّه بعباراتٍ اعترف فيها بأنه هو مَن قام بتركيب الشريط اللاصق ويتحدّاه فيها للإبلاغ لأيّ جهةٍ لأنه "لا يخاف!".