القبض على باكستاني هدَّد مواطناً بـ "ماسورة" بعد كشفه طمس لوحات شاحنته

ألقى مرور منطقة الرياض، بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية، القبض على مقيمٍ من الجنسية الباكستانية ظهر في مقطع فيديو يهدّد مواطناً بأداة صلبة وارتكابه مخالفة طمس لوحات شاحنته.
وكان مقطع الفيديو الذي وثّقه المواطن يظهر مخالفة المقيم بقيامه بتركيب شريط لاصق على جزءٍ من أرقام لوحة مركبته من نوع شاحنة قلاب، وبعدها ترجل المقيم من الشاحنة حاملاً بيده قطعة ماسورة غليظة ويتفوّه بعباراتٍ اعترف فيها بأنه هو مَن قام بتركيب الشريط اللاصق ويتحدّاه فيها للإبلاغ لأيّ جهةٍ لأنه "لا يخاف!".
وتمّ القبض على المتهم وتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.